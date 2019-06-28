Москва, , 10:25 — REGNUM

В России утверждён список запрещённых к содержанию животных и определены исключения из этого запрета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Также введен запрет на животных, представляющих опасность для людей (хищные и ядовитые животные), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания, и они могут погибнут.

При этом отмечается, если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно остаётся на содержании владельца до наступления естественной смерти.

Согласно постановлению, запрет не распространяется на животных, находящихся в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и т. д.

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