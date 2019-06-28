Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM

Авиакомпания «Ангара» намерена обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой наградить экипаж разбившегося в Бурятии самолета Ан-24, бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова, за спасение пассажиров, сообщает 28 июня пресс-служба компании.

«Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении Лапуцкой Елены и Сазонова Сергей за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания выплатит семьям погибших по 1 млн рублей, еще по 1 млн рублей выплатит Фонд социального страхования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил посадку в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений, после чего самолёт загорелся.

В момент происшествия на борту самолета находились 47 человек. В результате катастрофы погибли командир экипажа и бортмеханик, 14 человек были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

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