Бени, Конго, , 10:28 — REGNUM

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановили операцию по борьбе с лихорадкой Эбола в городе Бени, расположенном на востоке ДР Конго, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, ограничения вступили в силу начиная со вторника, 25 июня.

Глава операции чрезвычайного реагирования ВОЗ в Африке Майкл Яо заявил, что решение о прекращении деятельности организации было принято после того, как мотоциклисты подожгли автомобили санитаров, осуществлявших усилия по борьбе с распространением Эболы в регионе. Упомянутый инцидент произошел в понедельник, 24 июня. В результате нападения пострадали четверо человек, автомобиль сгорел полностью.

Яо сообщил, что ВОЗ возобновит деятельность в Бени лишь после улучшения условий в сфере безопасности. Решение ВОЗ вызвало беспокойство среди жителей соседних с Бени городов — Гома и Бутембо.