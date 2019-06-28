Хабаровск, , 10:18 — REGNUM

В селе Наумовка Хабаровского района закрыли ЗАГС. Как объяснили чиновники, осуществлять полномочия по госрегистрации браков, рождений и смертей по закону теперь нельзя при отсутствии интернета. Интернета в Наумовке нет, потому что там мало жителей. Жениться и рожать детей селяне прекратили уже четыре года назад, но умирать не перестали. Теперь за документом о смерти и прочими бумагами селянам придётся ехать в райцентр — Хабаровск, за 134 км, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жителям Наумовки придётся обходиться без ЗАГСА. В селе на сегодняшний день проживает 61 человек.

Комментируя ИА ДВ-Новости ситуацию, депутат Закдумы края Татьяна Мовчан объяснила, что таков федеральный закон:

«Дело в том, что, в соответствии с принятым в 2016 году федеральным законом, реестр формируется и ведётся в электронной форме. За это время депутаты краевого парламента провели ряд совещаний, по итогам которых было подготовлено обращение в ГД РФ. Мы предложили изменить федеральный закон и дать право тем субъектам, где интернета попросту нет, осуществлять записи актов гражданского состояния в бумажном виде. Но получили отрицательный ответ».

Как теперь будут выкручиваться жители Наумовки — непонятно. При этом краевые власти пообещали, что обеспечат высокоскоростным интернетом все медицинские учреждения края без исключения к 2021 году. Будет ли интернет проведен в Наумовку и останется ли там кого лечить — неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области сёла, подобные Наумовке, решено ликвидировать, а людей переселять с предоставлением нового жилья и участков для ведения хозяйства. Закон был разработан депутатами Облдумы. Первые два села будут ликвидированы, а граждане переселены до конца 2020 года.