Москва, , 09:37 — REGNUM

Немецкие медики, которые следят за состоянием здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель, безответственно относятся к исполнению своих обязанностей. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя последний приступ сильной дрожи у Меркель на приёме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Онищенко подверг резкой критике своих германских коллег и упрекнул их за то, что они не настояли на всестороннем обследовании канцлера сразу после первого случая, который произошёл неделей ранее.

«Хотел бы высказать недоумение по поводу отношения моих германских коллег к своим обязанностям. Состояние здоровья первого лица любого государства должно быть под постоянным персонифицированным медицинским наблюдением», — отметил бывший главный санврач.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что после первого случая медиками не было принято никаких мер, поэтому наступила ремиссия.

«В данном случае это явный прокол медицинских работников, — Онищенко. — Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди, они все очень трудные».

По мнению Онищенко, симптомы подходят под диагноз, которым сама Меркель объяснила своё состояние — обезвоживание. Однако, по мнению депутата, говорить об этом должны врачи, а не канцлер.

«Есть такой вариант, когда организм обезвожен, у него наступает озноб. Даже если это так было объяснено, то повтор этого — ни что иное как системная проблема обменного процесса, — уверен Онищенко.— Если дело в питьевом режиме, тогда какого чёрта они там зарплату получают?»

Как сообщало ИА REGNUM, менее чем за две недели канцлеру ФРГ Ангеле Меркель дважды стало плохо. 18 мая она почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно её начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Тогда своё состояние Меркель объяснила обезвоживанием. На днях подобные симптомы повторились на приёме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель снова затрясло, однако от предложенного стакана воды она отказалась.