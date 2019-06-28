Абакан, , 09:35 — REGNUM

Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии предложило занести кедр в Красную книгу. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в правительстве Хакасии.

Кедр

По словам главы республиканского минприроды Сергея Арехова, необходимо определить статус кедра: если это символ, то нужно поместить его в Красную книгу Хакасии, если ресурс, то установить его объём.

Министр природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Арехов «Я искренне не понимаю, почему ни один общественник, правозащитник за эти годы не инициировал эту процедуру. Если кедр внесут в Красную книгу, режим его охраны будет предельно понятен. Все встанет на свои места. Если не будет внесен, решится вопрос с дальнейшими его рубками и лесовосстановлением».

Уточняется, что в республике такими вопросами занимается Госкомитет по охране животного мира и окружающей среды. Для этого необходимо привлекать учёных и общественность.

В хакасском минприроды напомнили, что в спорных кварталах участков лесного фонда республики до 31 августа 2019 года приостановлена санитарная рубка кедра. За это время специалисты должны провести независимую экспертизу актов лесопатологических обследований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии разгорелся скандал вокруг уничтожения кедра. Представители коренного народа — шорцы — бьют тревогу. По их словам, кедр незаконно добывается под видом санитарных рубок, древесина вывозится в Китай.

По данным Хакасской таможни, нарушения в этой сфере есть. В текущем году в ходе таможенного контроля абаканский таможенный пост выявил более 20 случаев представления недостоверных сведений. Лесоматериалы вывозились в 17 стран мира, около 60% лесоматериала экспортировалось в Китай.

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