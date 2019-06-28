Северодвинск, Архангельская область, , 09:16 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве в вопросах, связанных с развитием системы военно-патриотического воспитания детей и подростков, подписали Северное машиностроительное предприятие и всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юнармия», сообщила пресс-служба предприятия.

Подписание документа состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Стороны планируют заняться развитием системы военно-патриотического воспитания детей и подростков, распространением военно-технических знаний среди молодежи, решением проблемы дефицита инженерно-технических и рабочих специальностей, формированием уважительного отношения к военно-патриотическим традициям России среди подрастающего поколения.

«Наши юнармейцы учатся и работают в цехах и подразделениях предприятия, — отметил заместитель генерального директора Севмаша по управлению персоналом Владимир Сыродубов. — Кроме того, на Севмаше создана научно-производственная рота, одна из трех в России».

Он добавил, что члены юнармейского отряда, получившие воспитание и профессию, в дальнейшем будут служить на тех же рабочих местах, в привычных коллективах и в дальнейшем свяжут свою жизнь с предприятием.

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