Генуя, Италия, , 09:43 — REGNUM

Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло. Об этом 28 июня передает агентство ВВС.

Тысячи людей были эвакуированы перед взрывными работами по сносу двух больших опор из 4500 тонн бетона и стали.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание сочли по итогам расследования основными причинами трагедии.

Происшествие вызвало ожесточенные споры о безопасности инфраструктуры Италии.