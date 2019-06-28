Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM

В министерстве туризма Бурятии назвали объёмы неорганизованного туризма на байкальских пляжах республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства со ссылкой на оценки учёных, ежегодно на берегу Байкала «дикарями» отдыхают более 350 тыс. человек.

Научно-исследовательскую работу по оценке воздействия туристско-рекреационной деятельности на окружающую среду в местах массового отдыха провели в Байкальском институте природопользования СО РАН совместно с Институтом географии СО РАН им. В. Б. Сочавы. Исследование было проведено в ходе подготовки проекта «Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Республике Бурятия» министерством туризма.

Пресс-служба министерства туризма Бурятии «Выявлено, что общая протяженность 50 основных участков самодеятельного («дикого») отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, большинство из которых располагается на землях лесного фонда (без учета входящих в особо охраняемые природные территории федерального значения), составляет около 200 километров. Данные площадки испытывают значительную рекреационную нагрузку и характеризуются высокой степенью изменения биогеоценоза в результате воздействия человека».

С июля по сентябрь там отдыхают более 350 тыс. человек.

«При протяженности береговой линии озера Байкал в границах Республики Бурятия около 1200 км (60% от всей протяженности, равной около 2100 км), используемые вне федеральных особо охраняемых природных территорий места массового неорганизованного отдыха занимают около 17% береговой линии», — отметили в минтуризма.

Добавим, что ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что региону не нужны миллионы туристов-«дикарей». По его словам, при организованном туризме не будет повышенной антропогенной нагрузки на экологию, будут рабочие места для местных жителей и сервис, а также будет обеспечиваться безопасность приезжающих.

Так он прокомментировал слова представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, который отметил, что поток туристов на озеро Байкал должен быть искусственно ограничен ради сохранения экологической обстановки озера.

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