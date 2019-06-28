Тюмень, , 08:44 — REGNUM

Тюменский правозащитник и инвалид Андрей Романов обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой принудить власти региона к исполнению международных правовых актов, соблюдению прав человека и конвенции ООН о правах инвалидов. Мужчина записал и опубликовал в социальных сетях соответствующее видеообращение на английском языке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее тюменские инвалиды обращались на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину. И проблемы тюменских инвалидов взялись решать прокуратура и Следственный комитет России. Поэтому обращение Андрея Романова тюменцы восприняли как провокационный акт, направленный на ускорение исправления сложившейся ситуации.

Сам же Андрей Романов заявляет в местной прессе, что является патриотом, а к главе США он обратился из безысходности. Якобы его обращения, адресованные тюменским чиновникам и в надзорные органы, не приносят результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ишиме инвалид первой группы больше года ждал ремонта кресла-коляски. Ускорила процесс починки местная прокуратура.