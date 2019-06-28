Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM

Жители Екатеринбурга в массе своей позитивно оценивают дизайнерские решения при реконструкции набережной реки Исеть на участке от Малышева до Куйбышева. Об этом свидетельствуют комментарии, которые горожане оставляют под публикациями в СМИ о «скамейках-гробах», появившихся в столице Урала.

«Хоть сесть нормально можно, не похожи на гробы, вы их давно видели? Только урн нет», — пишет пользователь taniaku.

«Пусть лучше больше, чем мало! Новое отличное место для новых знакомств! Мне нравится», — говорит Bogolubovdj

«Меня больше радует появившийся бехатон на этом участке… вместо щебня с песком», — полагает smiling birka

«Отличные скамейки! И хорошо, что много — там и людей много гуляет», — считает одна из пользовательниц.

Один из пользователей отмечает, что можно на другой стороне Исети поставить большой экран и появится возможность смотреть кино. В целом же, комментарии «норм», «Нестандартно», «что плохого?», «хорошие антивандальные скамейки» и «огонь» встречаются значительно чаще, чем критика подходов урбанистов. В то же врем значительная доля комментаторов обращает внимание на отсутствие урн.

При этом, в администрации города отметили, что набережная еще не сдана, сказав, что пока это по-прежнему — строительная площадка. Поэтому работы, в ходе которых все будет сделано по проекту архитектурного бюро-разработчика дизайна набережной, будут закончены, а набережная получит законченный вид.

Отметим, деревянные скамейки появились в медийной повестке 27 июня. Некоторые пользователи назвали их не иначе как гробами. Впрочем, другие пользователи раскритиковали такое определение и положительно оценили новшество.