Москва, 28 июня 2019, 08:14 — REGNUM

Одной из задач современной системы образования должно стать её умение зарабатывать, заявил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, выступая на бизнес-завтраке «Поддержка образовательных технологий для цифровой экономики» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Волков Валентин Викторович. Вузовцы. 1949
Волков Валентин Викторович. Вузовцы. 1949

Описывая своё видение развития образовательных технологий для цифровой экономики, Песков перечислил ряд задач венчурного фонда, который создается РВК совместно с Минэкономразвития России. Одной из таковых, по его мнению, должен стать перенос в Россию тех иностранных образовательных технологий, которые на данный момент недоступны.

«Следующая задача — научиться замещать государственные расходы в образовании на государственные инвестиции. И чтобы это делали люди, которые качественно и квалифицировано умеют заниматься инвестированием. Третья задача — экспорт образовательных технологий из России. Образование должно превратиться в отрасль экономики. То есть оно должно научиться зарабатывать. Не удивлюсь, если в течение 10 лет одна из мировых компаний, капитализация которой превысит триллион долларов, окажется из сферы образования», — сказал спецпредставитель президента.

Добавим, фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на десять лет, инвестиционный период составит пять лет. Общий объем средств составит порядка 7 млрд рублей, большая часть из которых — средства из федерального бюджета.

Читайте также: Предпринимательство — базовая ценность для учёных, заявили в Минобрнауки РФ