Вашингтон, , 07:46 — REGNUM

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности. Об этом они сообщили 27 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/deepnudeapp/statuses/1144307316231200768

Разработчики отметили, что приложение стало «вирусным», из-за чего они потеряли возможность контролировать трафик. Кроме того, создатели DeepNude заявили, что в случае, если программу используют «500 тыс. человек», существует большой риск того, что люди будут «злоупотреблять» ей, а они не хотят зарабатывать деньги подобным образом. «Мир пока что не готов к DeepNude», — такой фразой они завершили своё объявление в Twitter.

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Напомним, онлайн-сервис DeepNude, в основу работы которого лег искусственный интеллект и технологии машинного обучения, стал доступен пользователям 23 июня 2019 года. Создатели использовали для обучения нейросети фотографии 10 тыс. обнаженных женщин.