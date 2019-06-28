Москва, , 07:46 — REGNUM

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опроверг информацию о том, что председатель МАК Татьяна Анодина нарушала закон об инсайдерской информации при торговле ценными бумагами «Трансаэро» в период с 2014 года. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Анодиной ничего не известно о фактах манипулирования рынком акций «Трансаэро», в том числе с участием упоминаемых компаний Джуимбо и Открытие», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 2014 года ни Центробанк РФ, ни сотрудники МВД к председателю МАК по данному вопросу не обращались. Все ценные бумаги, в том числе ВТБ, «Сбербанка», «Аэрофлота», «Трансаэро», «Лукойла», «Транснефти», «Роснефти», которыми Анодина владела в разные периода, покупались в соответствии с законодательством РФ, добавили в МАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на представителя ЦБ сообщили, что в результате махинаций с акциями инвесторам «Трансаэро» был нанесен ущерб в размере не менее 200 млн рублей.

В марте 2019 года ВТБ подал иск на сумму более 249 млрд рублей против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной. По данным банка, владельцы задним числом корректировали финансовую отчетность, выводили средства через дочерние компании. «Трансаэро» еще в 2012 году имела признаки банкротства, но руководство скрывало это.

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