Ульсан, Южная Корея, , 07:52 — REGNUM

В южнокорейском Ульсане в море выпустили 283 тыс. мальков дальневосточного морского карася для увеличения рыбных ресурсов и доходов рыбаков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, выпуск мальков длиной 5−10 см состоялся сегодня, 28 июня, на побережье в районе Сонджон-дон.

Морской карась дальневосточный — рыба из семейства спаровых, достигающая в длину до 50 см и обитающая в прибрежных водах на глубине 40−50 м.

«Морской карась обладает сильной выживаемостью и плодовитостью, поэтому мы надеемся, что сможем восстановить рыбные ресурсы в прибрежных водах Ульсана», — сообщили заинтересованные лица.