Москва, , 07:38 — REGNUM

Москва и Подмосковье оказались во власти холодного арктического циклона. В выходные дни (29 и 30 июня) дождливая и холодная погода сохранится, передают Метеоновости.

Дождь

В субботу, 29 июня, сохранится облачная, дождливая, порывы северного ветра будут достигать 12−17 м/с. Температура понизится ночью до +10, +12 °С, днем потеплеет, но ненамного — до +12, +14 °С.

В воскресенье, 30 июня, циклон начнет покидать столичный регион. Облаков станет меньше, но кратковременные дожди не исключены. Ночью ещё будет холодно, а днём воздух прогреется до +17, +19 °С.

С понедельника, 1 июля, дожди прекратятся. Температура воздуха начнет подниматься. Атмосферное давление в норме — 743−745 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в июле на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме.

Подробнее: Гидрометцентр России рассказал о погоде в июле