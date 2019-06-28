* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 07:40 — REGNUM

Уголовный суд иракской столицы, города Багдад объявил об аресте нескольких боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняемых в поджогах сельскохозяйственных угодий, об этом 28 июня сообщает Kurdistan24.

«Уголовный суд расследует дело трех членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые получили приказ поджечь сельскохозяйственные угодья в провинции Киркук» , — говорится в заявлении судебной инстанции.

Обвиняемые уже дали признательные показания, в соответствии с которыми они осуществляли поджоги, применяя химические вещества.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять активность в Ираке, в целях дестабилизации ситуации в стране, они в качестве метода также используют поджоги.