Багдад, 28 июня 2019, 07:40 — REGNUM
Уголовный суд иракской столицы, города Багдад объявил об аресте нескольких боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняемых в поджогах сельскохозяйственных угодий, об этом 28 июня сообщает Kurdistan24.
Обвиняемые уже дали признательные показания, в соответствии с которыми они осуществляли поджоги, применяя химические вещества.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять активность в Ираке, в целях дестабилизации ситуации в стране, они в качестве метода также используют поджоги.