Красноярск, 28 июня 2019, 07:32 — REGNUM
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска прооперировали младенца с несколькими критическими врождёнными пороками — коарктация аорты осложнялась тотальным аномальным дренажом лёгочных вен и стенозом коллектора лёгочных вен. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Мальчик родился в срок в одном из роддомов Красноярска. Первоначально его здоровье не внушало опасений. Однако через час после появления на свет состояние новорождённого резко ухудшилось. При детальном осмотре врачи нашли у него порок сердца — коарктацию аорты.
«Сам по себе этот порок, как правило, не является жизнеугрожающим в первые часы жизни, но ребёнок резко ухудшался и экстренно на реанимобиле был доставлен в федеральный Кардиоцентр», — рассказали в минздраве.
Согласно выводам специалистов Кардиоцентра, без оперативного лечения сочетание нескольких пороков грозило младенцу гибелью в течение нескольких часов. Из-за сужения вен у ребёнка неправильно и очень слабо оттекала кровь из лёгких в сердце. К этому присоединялось затруднение оттока крови из сердца к органам и системам из-за коарктации аорты.
По словам заведующего детским кардиохирургическим отделением Павла Теплова, мальчика, у которого на тот момент не было даже имени, доставили к ним в пятницу вечером. Медики уже вышли после плановых операций, но медлить было нельзя.
Сейчас спасённый мальчик уже дома. В Кардиоцентр ему нужно приезжать лишь на плановые осмотры.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года врач из в Бурятии помог по видеосвязи девушке, которой внезапно стало плохо в Сочи. Инцидент произошёл в этнопарке, 16-летняя девушка сидела на земле рядом с матерью, едва не теряя сознание. Девушке вызвали скорую помощь, а пока она ехала, сотрудница парка позвонила своему знакомому — врачу Валерию Амагырову, который в это время находился в Бурятии. Врач узнал симптомы, выяснив от матери девушки, что у неё порок сердца. Он посоветовал её аккуратно уложить, поднять ноги, положить на лоб мокрое полотенце и дать что-нибудь пахучее, например нашатырный спирт. Состояние подростка удалось стабилизировать.
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