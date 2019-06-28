Красноярск, , 07:32 — REGNUM

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска прооперировали младенца с несколькими критическими врождёнными пороками — коарктация аорты осложнялась тотальным аномальным дренажом лёгочных вен и стенозом коллектора лёгочных вен. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Мальчик родился в срок в одном из роддомов Красноярска. Первоначально его здоровье не внушало опасений. Однако через час после появления на свет состояние новорождённого резко ухудшилось. При детальном осмотре врачи нашли у него порок сердца — коарктацию аорты.

«Сам по себе этот порок, как правило, не является жизнеугрожающим в первые часы жизни, но ребёнок резко ухудшался и экстренно на реанимобиле был доставлен в федеральный Кардиоцентр», — рассказали в минздраве.

Согласно выводам специалистов Кардиоцентра, без оперативного лечения сочетание нескольких пороков грозило младенцу гибелью в течение нескольких часов. Из-за сужения вен у ребёнка неправильно и очень слабо оттекала кровь из лёгких в сердце. К этому присоединялось затруднение оттока крови из сердца к органам и системам из-за коарктации аорты.

Заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов «Когда кардиологи рассказали мне всю анатомию порока, я им сначала не поверил — эмбриологически не должно быть стеноза коллектора легочных вен, при такой анатомии. По сути, у ребёнка нарушение тока крови по обоим кругам кровообращения разом, жизнеспособность такого пациента крайне сомнительна».

По словам заведующего детским кардиохирургическим отделением Павла Теплова, мальчика, у которого на тот момент не было даже имени, доставили к ним в пятницу вечером. Медики уже вышли после плановых операций, но медлить было нельзя.

Заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов «Несмотря на всю тяжесть порока, операция прошла гладко. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи на всех уровнях, слаженным действиям врачей родильного дома и всех подразделений Кардиоцентра ребенок остался не только жив, но и здоров. Теперь он будет расти, развиваться, не отличаясь от сверстников».

Сейчас спасённый мальчик уже дома. В Кардиоцентр ему нужно приезжать лишь на плановые осмотры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года врач из в Бурятии помог по видеосвязи девушке, которой внезапно стало плохо в Сочи. Инцидент произошёл в этнопарке, 16-летняя девушка сидела на земле рядом с матерью, едва не теряя сознание. Девушке вызвали скорую помощь, а пока она ехала, сотрудница парка позвонила своему знакомому — врачу Валерию Амагырову, который в это время находился в Бурятии. Врач узнал симптомы, выяснив от матери девушки, что у неё порок сердца. Он посоветовал её аккуратно уложить, поднять ноги, положить на лоб мокрое полотенце и дать что-нибудь пахучее, например нашатырный спирт. Состояние подростка удалось стабилизировать.

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