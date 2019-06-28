Иркутск, , 07:22 — REGNUM

В Иркутской области из-за паводка перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», сообщает пресс-служба дорожного управления «Прибайкалье».

Отмечается, что движение перекрыто на участке от 1370-го и 1371-го км дороги Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с паводком в Иркутской области из-за затяжных дождей ухудшилась — подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населенных пунктах в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах.

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