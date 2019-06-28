Салехард, , 07:22 — REGNUM

На Ямале семьи, имеющие пять и более детей, получат авансовую оплату отдыха. Ранее таким семьям возмещали расходы на отдых только по возвращению из отпуска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Возмещаются расходы именно на отдых, а не на санаторно-курортное лечение или проезд к месту отдыха. Отдых может быть любой. Главное — это выезд за пределы региона, где семья может снять гостиницу, кемпинг, дом. Возмещению подлежит именно размещение, проживание семьи», — уточнила директор департамента соцзащиты Ямала Елена Карпова.

Данной мерой социальной поддержки могут воспользоваться многодетные семьи один раз в три года, причём постоянно проживающие на Ямале. Возмещаются расходы на проживание не только на территории России, но и за рубежом. Предварительная оплата рассчитывается на 14 дней по 1400 рублей на человека в сутки.

Чтобы получить аванс, необходимо обратиться в органы социальной защиты. Деньги выдаются сразу. Отчитаться за расходы семье нужно в течение двух месяцев после возвращения с отдыха. Если семья отдыхала дольше двух недель и сумма за проживание вышла больше нормативной, то при предоставлении соответствующих документов, производится перерасчёт и доплата. Максимально могут возместить расходы на отдых за 21 день.

Как отмечают в правительстве ЯНАО, новым механизмом возмещения расходов смогут воспользоваться более одной тысячи ямальских семей, в которых пять и более детей. Кстати, 51 семья из числа многодетных малоимущих и имеющая ребёнка до трёх лет, уже получила аванс на отдых.

Напомним, ранее у многодетных семей Ямала с 2019 года появилась возможность раз в год приобретать авиабилеты по льготным тарифам — 2500 рублей на каждого ребёнка. Отмечается, что новые социальные меры поддержки появились на Ямале в ходе реализации национального проекта «Демография».