Москва, , 07:15 — REGNUM

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, осуждённый за участие в двух драках к полутора годам колонии, написал обращение к болельщикам из следственного изолятора. Он высказал слова благодарности людям, которые поддержали его в непростой жизненной ситуации и не отказались от него.

Читайте также: Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Кокорин отметил, что в жизни любого человека случаются недоразумения, при этом важно проделать работу над ошибками.

«Каждый может ошибаться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться», — написал спортсмен.

Ранее по теме: Кокорин будет отбывать наказание в одной колонии с братом

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки в центре Москвы. Под горячую руку спортсменов сначала попал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Позднее Мамаев и Кокорин устроили потасовку в кафе, где подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, оба заключены под стражу. Приговор обвиняемым был вынесен в мае 2019 года. Всего по уголовному делу проходило четыре человека. За участие в двух драках суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили срок один год и пять месяцев.