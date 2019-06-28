Казань, , 07:04 — REGNUM

Оператор республиканской программы по социальной ипотеке — некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», учреждённая по распоряжению главы региона, сообщил о том, что 5,7 тыс. семей — участников программы не вносят ежемесячные платежи. Самых злостных неплательщиков пообещали выселять по решению суда. Жители республики разделились на два «лагеря»: одни поддерживают санкции и напоминают, что нужно жить по средствам, а другие напоминают, что в социальную ипотеку «загнали» и аварийщиков, хотя те были против, просто не было выбора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Госжилфонда РТ, среди 5,7 тыс. семей-должников есть и те, кто не вносит ежемесячный платёж по несколько нет.

«С начала года соципотечникам, имеющим задолженность более двух месяцев подряд, направлено более 3 тысяч уведомлений (еженедельные СМС, обзвон и претензионные письма) о наличии непогашенной задолженности, — цитирует организацию издание «Бизнес-онлайн». — В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения».

В данном вопросе мнения жителей разделились. Одни поддерживают фонд:

«Соципотека такая же ипотека, как и коммерческая, только процент субсидирует государство. Платежи по ипотеке социальной ощутимо меньше, чем по коммерческой… и если даже после этого всего заёмщики не хотят платить, то надо конечно расторгать договора, начислять штрафы и выселять», «Почему ГЖФ автоматическое списание денег через работодателя бюджетного не делает?», «Соципотечники должны платить также как и все. На коммерческой ипотеке за неплатежи сразу начисляют штрафы».

А другие напоминают, что не всегда неплатежи — вина заёмщика:

«Аварийщиков, даже 70−80−90 летних, тоже загнали в соципотеку, несмотря на сопротивление…», «Не платят, потому что не хватает средств для существования», «Все для бюджетников! И займ отменили, и маткапитал нельзя вложить! Тяжело конечно платить! Стоимость кв. метра растёт! Все для народа! Как всегда!», «Может должников меньше станет, если людям дадут возможность использовать материнский капитал? Пора бы уже решить этот вопрос, а не решать вопросы как лишить людей жилья…», «Верните займы! Людей вогнали в долговую яму!»

Напомним, в апреле 2019 года, когда была отменена программа займа и возможность погасить долги материнским капиталом соципотечники выходили на одиночные пикеты, где говорили, что «была социальная ипотека, а стала драконовская».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госжилфонд РТ был создан в 1995 году распоряжением Минтимера Шаймиева, когда он являлся главой республики. Целью была реализация программы расселения, но позднее организация стала ещё и оператором социальной ипотеки. Получить право на приобретение квартиры в домах, построенных по программе, по сниженной ставке могут представители различных льготных категорий. С 2005 года улучшили свои жилищные условия по программе почти 117 тыс. семей. В текущем году планируется сдать 165 программных домов на 7,838 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. На середину июня 2019 года было сдано 45 домов на 2,069 тыс. квартир площадью 119,4 тыс.кв.м.

Социальная ипотека — одна из предлагаемых властями альтернатив аварийщикам, которые выселяются в Зеленодольске, Альметьевске, Чистополе, Болгаре. Выкупной цены, что предоставляют власти за квартиры из расчёта 11 тыс. рублей за квадратный метр, недостаточно для приобретения полноценного жилья. Вместо повышения стоимости выкупа или предоставления жилья «метр в метр» изымаемому в ряде городов Татарии предлагают воспользоваться соципотекой, но жители против, так как не хотят вместо имевшегося в собственности жилья, влезать в кабалу, пусть и на льготных условиях, а многим просто и не по карману кредит даже со сниженной ставкой. Суды закончились проигрышем аварийщиков и в ряде домов уже начато принудительное выселение с привлечением судебных приставов.

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Проблема вышла на федеральный уровень — депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в июне 2019 года в открытом письме к Рустаму Минниханову просил пересмотреть подход к вопросе переселения из аварийного фонда.

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