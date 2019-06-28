Чимкент, Казахстан, , 07:05 — REGNUM

В Казахстане сформирована комиссия по передислокации воинской части из города Арыси в безопасное место. Об этом заявил министр труда и социального развития Казахстана Бердибек Сапарбаев, сообщили в пресс-службе министерства.

Аварийно-спасательные работы в Арыси Emer.gov.kz

Министр посетил с рабочей поездкой Чимкент и встретился с жителями, эвакуированными из Арыси. Сапарбаев призвал не верить слухам и не поддаваться на провокации.

Сапарбаев напомнил, что восстановление Арыси в настоящее время находится на личном контроле президента республики Касым-Жомарта Токаева. Министр также планирует посетить Туркестанскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на военном складе города Арыси Туркестанской области Казахстана из-за пожара стали взрываться боеприпасы. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека. Расстояние между складами и населенным пунктом составляет 200 метров, тогда как по нормативным документам оно должно составлять не менее 3 км.

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