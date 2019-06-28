Волгоград, , 06:23 — REGNUM

Выставка разработок интеллектуальных партнёров Приволжской железной дороги прошла в Волгограде на полигоне предприятия, сообщила пресс-служба Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

Мероприятие прошло в рамках научно-технологического совета, направленного на реализацию инновационных запросов подразделений ОАО «РЖД». Участие в нём приняли Региональный школьный технопарк (Астрахань), Волгоградский железнодорожный техникум, Астраханский и Саратовский госуниверситеты, Ростовский университет путей сообщения и ВолгГТУ со своими филиалами.

Участники представили формовые изделия для РЖД, различные рукава, сваренные взрывом композиционные материалы, непотопляемые шлюпки, ортоног, солнцекат, прототипы устройств, ставшие результатом взаимодействия учёных ВолгГТУ и РЖД.

Также в рамках мероприятия было подписано трехстороннее соглашения о сотрудничестве между ВолгГТУ, заводом «Метеор» и ОАО «РЖД», целью которого является развитие инновационно-технологического предпринимательства в Волгоградской области, а также более активное вовлечение молодёжи в инновационную и предпринимательскую деятельность.

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