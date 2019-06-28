Томск, , 06:17 — REGNUM

В Томской области в 2019 году в новые квартиры въедут почти 500 обманутых дольщиков. В целом же, как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, полностью решить этот вопрос власти намерены до конца 2021 года.

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрия Ассонова, в текущем году в Томске планируют сдать в эксплуатацию три долгостроя: по переулку Нижнему, 47 блок Д, по улице Большой Подгорной, 46 и по улице Кедровой, 34. Также в 2019 году сдадут первую очередь дома по улице Нефтяной, 15, куда заедут дольщики проблемных многоквартирников с Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5. На проблемном объекте по переулку Нижнему, 49, ведутся строительные работы.

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подчеркнул, что проблема обманутых дольщиков — на особом контроле у главы региона Сергея Жвачкина.

Евгений Паршуто «В 2019 году в областном бюджете заложено 137 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. В этом году ключи от долгожданных квартир получат 477 участников долевого строительства. Полностью решить этот вопрос мы намерены до конца 2021 года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года обманутые дольщики дома на Нефтяной, 3, в Томске решили пойти на крайние меры и разбили палаточный лагерь рядом со своим недостроенным домом. Власти обещали урегулировать ситуацию.

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