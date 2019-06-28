Курган, 28 июня 2019, 06:03 — REGNUM
В Курганской области будет изменён принцип закупа льготных лекарств. Это поможет разрешить проблемы перебоев с обеспечением зауральцев жизненно важными препаратами, с которыми сталкивается регион, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина на пресс-конференции 27 июня 2019 года.
Как выяснилось, своевременному обеспечению льготников препаратами вредил не только человеческий фактор, когда вовремя не вносились данные в электронную базу, но и низкие закупочные цены, которые выставляла специальная программа по госзакупкам. На заниженные цены невозможно было найти поставщиков.
На данный момент идёт закуп льготных лекарств на четвёртый квартал 2019 года. Запас бесплатных препаратов есть до осени.
Кроме того, Лариса Кокорина проинформировала о закупе лекарственных препаратов и расходных материалов для диабетиков на четвёртый квартал 2019 года. Совместно с Министерством здравоохранения РФ решён вопрос о приобретении по федеральной льготе расходных материалов для инсулиновых помп. В Курганской области на учете стоит 30 пациентов, пользующихся помпами, а также 24 тысячи диабетиков-льготников.
Напомним, в мае 2019 года в Зауралье наблюдалась нехватка инсулина для детей, страдающих сахарным диабетом.