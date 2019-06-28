Нур-Султан, , 07:08 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил исключить и автоматизировать процессы, которые создают препятствия при получении государственных услуг. Об этом глава государства заявил 27 июня на встрече с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Министр рассказал президенту о формировании в Казахстане «инновационной экосистемы», основанной на работе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Жумагалиев добавил, что через технопарк прошло 260 компаний, благодаря которым в экономику республики привлечено 28 млрд тенге ($73,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики завершить цифровизацию здравоохранения до 1 октября 2019 года.

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