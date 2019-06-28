Курган, , 06:07 — REGNUM

Дума города Кургана сохранила право на бесплатный завтрак и полдник для школьников из малоимущих семей и с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии столицы Зауралья.

Школьная столовая (cc) Andshel

Льгота будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2019 года. Финансировать её будут солидарно из регионального и городского бюджета. На питание одного ученика-инвалида будут выделять по 85 рублей, на школьника из малоимущей семьи — по 60 рублей.

Стоимость горячего питания для школьника Кургана в минувшем учебном году составляла 50 рублей в день. За эти деньги ребёнок получал напиток, гарнир, мясо или рыбу.