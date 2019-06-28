Курган, 28 июня 2019, 05:23 — REGNUM
Единственные в Кургане очистные сооружения могут внепланово остановиться. Тому виной сброс в канализационную систему синтетических тряпок и твёрдого мусора. Это приводит к поломке оборудования, отвечающего за механическую очистку сточных вод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Водный союз».
Ежедневно сотрудники «Водного союза», отвечающие за функционирование очистных систем канализации Кургана, ремонтируют металлоконструкции дуговых решеток: 1,5 тонн мусора приходится доставать вручную.
Сотрудники «Водного Союза» обращаются к жителям Кургана с просьбой не использовать сливную систему в качестве мусоропровода. В 2018 году специалисты предприятия устранили более 6 тыс. засоров на сетях водоотведения столицы Зауралья.