Курган, , 05:23 — REGNUM

Единственные в Кургане очистные сооружения могут внепланово остановиться. Тому виной сброс в канализационную систему синтетических тряпок и твёрдого мусора. Это приводит к поломке оборудования, отвечающего за механическую очистку сточных вод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Водный союз».

Ежедневно сотрудники «Водного союза», отвечающие за функционирование очистных систем канализации Кургана, ремонтируют металлоконструкции дуговых решеток: 1,5 тонн мусора приходится доставать вручную.

«Из-за больших нагрузок металлоконструкции механических решеток, отвечающих за удаление крупных загрязнений, лопаются, дальнейшая очистка стоков становится проблематичной. Пока сотрудникам компании удается поддерживать системы в рабочем состоянии, однако постоянно проводимые сварочные работы не продляют срок службы и без того изношенного оборудования. Ухудшение ситуации неминуемо приведет к остановке водоотведения по всему городу», — сообщил исполняющий обязанности начальника цеха ОСК Юрий Богачев.

Сотрудники «Водного Союза» обращаются к жителям Кургана с просьбой не использовать сливную систему в качестве мусоропровода. В 2018 году специалисты предприятия устранили более 6 тыс. засоров на сетях водоотведения столицы Зауралья.