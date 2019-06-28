Курган, , 05:18 — REGNUM

Курганская городская дума установила льготы на проезд в общественном транспорте гражданам пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Мужчины, достигшие 60 лет, и женщины с 55 лет, живущие в Кургане, а период с 1 июля до 13 октября 2019 года получат 50-процентную скидку от установленного перевозчиком тарифа на поездки в автобусах шести так называемых «дачных» направлений. Компенсировать проезд данной категории садоводов будут из средств городского бюджета.

Речь идёт о маршрутах № 50, 80, 81, 86, 88, 84, начальный остановочный пункт которых находится в границах города Кургана, а конечный — на территории либо в непосредственной близости от садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Для получения скидки будет достаточно предъявления документа, удостоверяющего личность.