Пенза, , 04:29 — REGNUM

Представители межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» опровергают сведения минздрава Пензенской области о наличии «дорожной карты», которой предусмотрено повышение средних зарплат персоналу протестовавшей станции скорой помощи. Сопредседатель организации Андрей Коновал на своей странице в соцсетях объяснил, почему, несмотря на уверения министерства о выходе из кризисной ситуации, медики и водители скорой помощи имеют намерение с 1 июля 2019 года продолжить «итальянскую забастовку», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коновал обратился к журналистам, опубликовавшим пресс-релиз пензенского минздрава, где говорилось о поэтапном повышении зарплаты на станции с 10 июля:

«Вы попросите чиновников показать эту самую «дорожную карту». Не покажут. Потому что её просто нет. Есть протокол, подписанный ещё 29 мая нашим профкомом «Действие», и.о. министра здравоохранения и работодателем. По нему работа двигалась, но по центральному пункту зашла в конце июня в тупик. Есть проект «дорожной карты» (3 этапа в течение 6 месяцев), подготовленный профкомом МПРЗ «Действие» и направленный в правительство. Но на рабочих встречах вице-премьер области Рябина отказалась подписывать «дорожную карту» и обозначать конкретные размеры и механизмы повышения зарплаты».

Андрей Коновал также уточнил, что тогда же выяснилось, что «для выполнения данного прежде чиновниками обещания — добиваться установления зарплаты для среднего медперсонала скорой и водителей в размере 100 процентов от средней зарплаты по региону — денег нет»: «Каким будет повышение зарплаты 10 июля — тоже до сих пор неясно».

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Напомним, 26 июня 2019 года — в день массового пикета сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», которые в мае в течение 56 часов участвовали в «итальянской забастовке», минздрав Пензенской области опубликовал пресс-релиз. В нём говорилось, что «на станции скорой помощи будет поэтапное повышение заработной платы» и есть некая «дорожная карта», где прописано поэтапное решение проблемы и «с учётом договорённостей, достигнутых с коллективом, реализация первого этапа запланирована по «дорожной карте» на 10 июля 2019 года, когда начнутся выплаты за июнь».

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Пикет состоялся, и после него участники выразили намерение с 1 июля 2019 года продолжить «итальянскую забастовку», если к 28 июня не будет найден выход из спорной ситуации — доплатам, и не будет принят официальный документ, подтверждающий повышение зарплат. Появление пресс-релиза минздрава вызвало недоумение у горожан и вопросы, от чего же медики планируют снова «бастовать», если минздрав говорит о повышении. По словам сопредседателя профсоюза Андрея Коновала, проблема не решена, а сам пресс-релиз министерства лукавит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 27 мая 2019 года и в течение 56 часов свыше 200 сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» провели «итальянскую забастовку». В своём открытом обращении они объяснили, что накопилось множество проблем, в том числе основанием стали и «унизительно низкие зарплаты» — 16−17 тыс. при средней по региону в 2018 году в 26 тыс. рублей. Требование персонала станции содержало 16 пунктов. «Забастовка» была прекращена после того, как власти пообещали содействие в решении проблем. Была создана рабочая группа, которая уже в июне столкнулась с проблемой. Средств на доплаты, которых требуется около 400 млн рублей, в бюджете нет.