Ишим, Тюменская область, , 05:16 — REGNUM

В Ишиме инвалид первой группы больше года ждал ремонта кресла-коляски. Ускорила процесс прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В инвалидной коляске

Инвалид обратился в прокуратуру с жалобой. Ещё в апреле 2018 года Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подготовило заключение о необходимости ремонта его кресла-коляски.

Коляску отремонтировали в мае 2019 года после вмешательства прокуратуры и передали инвалиду. Проверяя исполнение законодательства, прокуроры в Ишиме заодно выявили факты несвоевременной выплаты лицам с ограниченными возможностями компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

По представлению прокуратуры директор ишимского филиала Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ депремирована на 25%.

Напомним, что тюменские инвалиды записали видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня 2019 года. В нём были озвучены проблемы санаторно-курортного лечения людей с ограниченными возможностями, с доступной средой и оказанием медицинской помощи.

«Из нас делают попрошаек, которые просят всего лишь то, что полагается по закону. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите, обяжите чиновников Тюменской области реально решать вопросы инвалидов, а не заниматься дежурными отписками», — заявляют инвалиды региона президенту.

Следственные органы организовали проверку жалоб тюменских инвалидов.