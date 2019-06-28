Нижний Новгород, , 03:30 — REGNUM

Необычный случай произошёл в Нижегородской области, где врачам специализированной кардиохирургической клинической больницы удалось спустя 1,5 часа после констатации клинической смерти вернуть пациента к жизни. 67-летний житель Володарского района находится на восстановительном лечении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородец почувствовал недомогание на входе в медучреждение, в поликлинику которого он шёл на плановую консультацию. Там же на пороге он потерял сознание. Рядом случайно оказался шедший домой после ночного дежурства сотрудник больницы, который «констатировал состояние клинической смерти пациента». Несмотря на это, на месте сотрудник больницы провёл реанимационные мероприятия, которые продолжались при перевозке пациента на каталке: его сердечная деятельность то восстанавливалась, то прекращалась. В общей сложности врачи боролись за жизнь пациента почти 1,5 часа.

«Через 1 час 25 минут от момента развития клинической смерти больной был доставлен в рентген-хирургическую операционную», — отметили в ведомстве.

Рентгеноконтрастный метод исследования показал, что у мужчины закупорены две самые крупные и значимые коронарные артерии. По словам главврача Антона Максимова, было принято решение о стентировании, а одновременно с этим в аорту пациенту установили специальное устройство для поддержки кровообращения — внутриаортальный баллонный контропульсатор.

Общая продолжительность операции составила час, после чего мужчину перевели в реанимационное отделение и в течение трёх суток делали искусственную вентиляцию лёгких, поддерживали кровообращение. Предпринимаемые врачами манипуляции помогли, пациент в итоге пришёл в себя.

На сегодня нижегородец находится на восстановительном лечении.

Максимов отметил, что уникальность случая в том, что реанимационные мероприятия превысили рекомендованные сроки и это помогло спасти жизнь человеку.

Напомним, в Нижегородской области в 2018 году на болезни системы кровообращения пришлось 640,1 случая на 100 тыс. населения. Помочь снизить показатели смертности от данного вида заболевания планируется в том числе за счёт реализации областного проекта по борьбе с ним. За счёт средств бюджета планируется оснастить современным оборудованием профильные медучреждения. Расходы на эти цели за три последующих года составят порядка 817 млн рублей.