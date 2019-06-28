Москва, , 00:58 — REGNUM

В аэропортах Московского авиаузла в ночь на 28 июня отменены и задержаны десятки авиарейсов на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть авиарейсов и ещё 21 рейс задерживается, в «Домодедово» отменено четыре рейса и три рейса задержано, в «Шереметьево» задерживается 19 авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» все рейсы пока следуют по расписанию.

Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о грозе, граде и ветре порывами до 20 метров в секунду в столичном регионе.