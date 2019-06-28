Воронеж, , 09:02 — REGNUM

В отношении бывшего официального дилера Volkswagen в Воронеже, ООО «Гаус», введена процедура конкурсного наблюдения, сообщил «Коммерсантъ».

Решение ввести наблюдение вынес Арбитражный суд Воронежской области. За процедурой наблюдения может последовать банкротство компании. Иски о признании автосалона «Гаус» банкротом в суд подавали кредиторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года десятки клиентов заявили, что внесли «Гаусу» предоплату за автомобили, которые так и не получили. Предположительная сумма задолженности — около 20 миллионов рублей. В январе представительство Volkswagen в России отозвало дилерство у «Гауса».

Директор автосалона арестован в середине февраля и будет находиться под стражей до 12 июля. Позже выяснилось, что фирма задолжала денег не только клиентам — сотрудникам «Гауса» не выплачивали положенную зарплату.