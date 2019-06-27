Екатеринбург, 27 июня 2019, 21:53 — REGNUM

С 1 июля 2019 года в Екатеринбурге вновь откроют для автомобилистов Макаровский мост. Об этом заявил глава строительного комитета мэрии Николай Сметанин, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Макаровский мост по ул. Челюскинцев через Городской пруд Екатеринбурга на реке Исети
Макаровский мост по ул. Челюскинцев через Городской пруд Екатеринбурга на реке Исети
(cc) Aleksandr Zykov

Движение пойдёт в обе стороны моста, однако водителям всё равно придётся столкнуться с ограничениями. Водителям разрешат ездить по мосту на скорости 20 км/час по двух полосам — по одной на каждое направление.

Окончательно первый этап реконструкции завершится лишь в конце ноября, второй намечен на следующий год.

С 1 сентября по мосту вновь пустят трамваи, но лишь в одном направлении — с железнодорожного вокзала в сторону ул. Московская. Реверсивного движения не будет, а в обратном направлении трамваи поедут только при завершении второго этапа реконструкции. С сентября по новой части моста смогут ходить и пешеходы.

Напомним, нынешняя реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году. Из-за этого мост перекрывали несколько раз, что усложняло и без того нелёгкую транспортную ситуацию в городе.