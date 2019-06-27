Екатеринбург, , 21:53 — REGNUM

С 1 июля 2019 года в Екатеринбурге вновь откроют для автомобилистов Макаровский мост. Об этом заявил глава строительного комитета мэрии Николай Сметанин, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Макаровский мост по ул. Челюскинцев через Городской пруд Екатеринбурга на реке Исети (cc) Aleksandr Zykov

Движение пойдёт в обе стороны моста, однако водителям всё равно придётся столкнуться с ограничениями. Водителям разрешат ездить по мосту на скорости 20 км/час по двух полосам — по одной на каждое направление.

Окончательно первый этап реконструкции завершится лишь в конце ноября, второй намечен на следующий год.

С 1 сентября по мосту вновь пустят трамваи, но лишь в одном направлении — с железнодорожного вокзала в сторону ул. Московская. Реверсивного движения не будет, а в обратном направлении трамваи поедут только при завершении второго этапа реконструкции. С сентября по новой части моста смогут ходить и пешеходы.

Напомним, нынешняя реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году. Из-за этого мост перекрывали несколько раз, что усложняло и без того нелёгкую транспортную ситуацию в городе.