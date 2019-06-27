Москва, , 18:20 — REGNUM

Основатель крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил, что он не собирается возвращаться в Российскую Федерацию, где ему собираются «пришить» дело. Об этом сегодня, 27 июня, пишут «Ведомости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности пришли в московские и петербургские офисы автодилера «Рольф» с обысками. Позднее стало известно, что на основателя «Рольфа» Петрова возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что ему постоянно поступают предложения продать «Рольф», последний раз такое предложение поступало всего два дня назад. Петров считает, что кто-то пытается осуществить рейдерский захват его бизнеса.

«Я могу предположить рейдерский захват: предложения «продай» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения», — сказал Петров.

Он подчеркнул, что отвергает обвинения в его адрес и его компании. Также Петров сказал, что находится за рубежом и не собирается возвращаться в Россию, где ему собираются «что-то пришить».