Москва, , 18:17 — REGNUM

Адвокаты Рауфа и Рауля Арашукова считают, что газ на сумму более 30 млрд рублей не украден, а пропал из-за утечки. Изношенность сетей на Северном Кавказе настолько велика, что вполне могли пропасть такие объемы, заявила 27 июня сторона защиты в ходе заседания Басманного суда Москвы, на котором рассматривают вопрос о продлении срока пребывания под стражей для подозреваемых.

«Разница между объемом газа на входе и на выходе, может достигать 50%», отметил адвокат Владимир Постанюк, так как трубопроводы служат до 30 лет вместо положенных им десяти. Между тем в Дагестане дисбаланс газа составлял даже ниже допустимых норм, поэтому Арашукова надо за это наградить, а не наказывать.

«Раулю Арашукову необходимо дать орден за то, что он добился дисбаланса газа ниже нормы при таком плохом состоянии трубопровода», — цитирует адвоката ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января 2019 года по обвинению в участии в преступном сообществе, которое похитило у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, экс-сенатора подозревают в причастности к двум убийствам, совершенным в Карачаево-Черкесии в 2010 году.