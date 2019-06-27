Нарьян-Мар, , 18:01 — REGNUM

Кампания по очистке арктических берегов продолжится утилизацией пяти брошенных судов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ненецкого АО, из бюджета округа на эти цели будет выделено 5,8 млн рублей.

«Работа по очистке берегов от металлолома в районе Нарьян-Мара началась в 2017 году. Тогда из 94 объектов, находящихся в реестре, были ликвидированы 24 судна. В 2018 году береговая линия была очищена еще от 17 крупногабаритных объектов металлолома. В этом году мы запланировали ликвидацию пяти брошенных судов в районе поселка Варандей», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM советник губернатора НАО по вопросам природоохраны Альберт Чабдаров.

В департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО сообщили, что контракт будет заключен в начале июля, после его подрядчик сможет приступить к работам. Объекты металлического лома, которые являются брошенными судами, предпринимателю необходимо будет убрать не позднее 29 ноября 2019 года.

Добавим, что средства на ликвидацию судов выделены из бюджета НАО в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

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