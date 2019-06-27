Севастополь, , 17:55 — REGNUM

Почти четверть девятиклассников Севастополя в 2019 году неудовлетворительно сдали выпускной экзамен по математике и рискуют не получить аттестат. Об этом журналистам 27 июня сообщила начальник управления образования городского департамента образования Елена Богомолова.

«Более 20% учащихся девятого класса с первого раза не сдали экзамен по математике — более 800 человек. Они будут пересдавать его в резервные дни летом», — отметила специалист.

Также 131 ученик, по её словам, не сдал экзамен по русскому языку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одной из школ Керчи во время проведения ЕГЭ ученик едва не сорвал экзамен, придя в учебное заведение с игрушечным пистолетом.