Ярославль, , 17:52 — REGNUM

Делегация Ярославской области приняла участие во Всероссийском водном конгрессе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Мероприятие проходит ежегодно при поддержке и участии специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Совета Федерации ФС РФ, профильных министерств и ведомств, региональных органов власти, экспертов и бизнес-сообщества. Третий по счету форум посетили почти две тысячи человек из 70 регионов страны. В составе делегации Ярославской области в конгрессе принял участие и «Ярославльводоканал».

Очистные сооружения «Ярославльводоканала» Ярославльводоканал

На этот раз Всероссийский водный конгресс был посвящен теме «Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны». В рамках деловой программы состоялось более 30 круглых столов, тематических дискуссий и пленарных заседаний. На них участники затронули вопросы модернизации систем очистки сточных вод, обновления сетевой инфраструктуры и внедрения современных технологий в процессы водоподготовки. Помимо этого, отдельное внимание было уделено реализации национального проекта «Экология», в частности федеральным программам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

«Вода всегда была и будет оставаться в центре внимания. Вода — источник жизни. Поэтому сохранение водных ресурсов и улучшение качества питьевой воды — это основные задачи, на реализацию которых сегодня направлена работа предприятий сферы водоснабжения и водоотведения. Конгресс в этом плане — хорошая площадка для обмена опытом и изучения лучших практик отрасли», — рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев.

Так, в рамках программы «Оздоровление Волги» Ярославский водоканал проводит планомерную работу по улучшению качества сточных вод. Сегодня к этим показателям особый подход и повышенные требования, отмечают на предприятии. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ в Волгу, включают в себя ремонт сетей водоотведения, модернизацию канализационных насосных станций и реконструкцию очистных сооружений канализации. В очистке используются как традиционные методы, так и современные технологии.

«Возвращающаяся в Волгу вода соответствует всем требованиям, ее проверяют по 62 показателям. Добиться таких результатов позволила реконструкция третьей очереди и строительство установки ультрафиолетового обеззараживания», — подчеркнула главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

В этом году на предприятии начата реконструкция второй очереди очистных сооружений. Она включает в себя и строительство еще одной установки ультрафиолетового обеззараживания воды. Завершить работы планируют в 2022 году. Это позволит повысить качество сбрасываемой воды в Волгу как по химическим, так и по бактериологическим показателям.