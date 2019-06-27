Москва, , 17:42 — REGNUM

В Басманном суде Москвы, где сегодня, 27 июня, проходит заседание по вопросу продления срока ареста для экс-сенатора Рауфа Арашукова, вскрылись новые подробности уголовного дела в отношении него.

Так, Арашуков рассказал о том, что 11 июня состоялась очная ставка между ним и еще одним бывшим сенатором от Карачаево-Черкесии Вячеславом Деревым. В ходе нее тот назвал версию заказного убийства общественного деятеля Аслана Жукова, которая вообще звучит как фантастика: якобы Жуков плюнул в портрет Арашукова, а тот, не стерпев унижения, заказал его убийство.

«В последнее время я очень много небылиц прочитал о себе в СМИ. Но все же я занимал одну из самых высоких властных должностей в Российской Федерации. Считать, что я могу быть совсем сумасшедшим, кровопийцей и убивать людей по таким причинам, — все же перебор», — цитирует Арашукова РБК.

По словам арестованного, Вячеслав Дерев, выступающий свидетелем по делу, сообщил, что Арашуков якобы сам признался ему в мотивах убийства. Такие нелепые, по словам Арашукова, показания, Дерев дал из-за личной неприязни к нему, так как считает, что сам оказался в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве благодаря инициативе экс-сенатора.

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Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в причастности к двум убийствам политических и общественных деятелей республики и участии в преступном сообществе, которая занималась хищениями газа у ПАО «Газпром» Общая сумма похищенного превысила 30 млрд рублей.

Как сообщило ИА REGNUM, бизнесмен Вячеслав Дерев — также бывший сенатор от Карачаево-Черкесии — был задержан 6 марта 2018 года по обвинению в мошенничестве на сумму более 110 млн рублей при уплате НДС фирмами «Киево-Жураки» и «Меркурий-2». Он провел в СИЗО до 1 марта 2019 года и был отпущен под домашний арест.