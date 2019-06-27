Москва, , 17:30 — REGNUM

В Москве появится новое пешеходное пространство, сообщил 27 июня мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными», — написал он.

По его словам, в этом месте появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин заявил, что в Москве откроют дополнительно кадетские классы в 31 школе.