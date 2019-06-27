Москва, 27 июня 2019, 17:30 — REGNUM
В Москве появится новое пешеходное пространство, сообщил 27 июня мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
«Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными», — написал он.
По его словам, в этом месте появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин заявил, что в Москве откроют дополнительно кадетские классы в 31 школе.