Москва, , 17:26 — REGNUM

С 29 июня по 7 июля в Парке Горького в Москве пройдет ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный Общественной палатой РФ. Девиз фестиваля в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех! Главная цель — показать многогранность волонтерского движения в России и представить результаты работы гражданского общества по решению ключевых социальных проблем. Мероприятие поддержат известные благотворители и меценаты. В преддверии фестиваля его постоянная и активная участница — Диана Гурцкая, российская певица, общественный деятель, заслуженная артистка России — поделилась в интервью ИА REGNUM своим мнением о значимости социальной активности.

— Что для Вас значит благотворительность?

— Мне кажется, что это свойство, характерное для каждого цивилизованного человека. Ведь именно способность сострадать и помогать — важнейшее отличие нас от остальных живых существ. Если человек понимает, что он может помочь хоть кому-то, и если он помог хотя бы одному человеку, то это уже счастье.

— Вы инициировали реализацию целого ряда социальных проектов. Какие их них наиболее востребованы?

— Я бы выделила aестиваль «Белая трость», который ежегодно раскрывает различные грани таланта незрячих и слабовидящих детей. Также очень важен проект Уроков доброты, формирующих корректное отношение к людям с инвалидностью. На фестивале «Добрые люди» мы представим и другие успешные проекты Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По Зову сердца» и Центра социокультурной реабилитации.

— Фестиваль «Добрые люди» проводится третий год подряд. В чем его значимость?

— В возможности обмена опытом между разными НКО (некоммерческими организациями), в представлении лучших практик гражданского участия в решении тех или иных актуальных проблем. И, конечно, в объединении неравнодушных людей, которые делают наш мир лучше и добрее.