Псков, , 17:11 — REGNUM

В Пскове сегодня, 27 июня, открылись 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, церемония открытия состоялась в Псковском кремле.

Праздник открыла заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, возглавлявшая оргкомитет по подготовке к этому событию, которое Россия принимает во второй раз, спустя 10 лет после Международных дней Нового времени в Великом Новгороде.

Вице-премьер напомнила, что сегодня Ганзейский союз объединяет 192 города из 16 стран мира.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец «Всех их связывают крепкие связи: если раньше они были экономические, торговые, то сейчас они культурные и гуманитарные. Для нас эти традиции и связи очень важны, они помогают укрепить взаимопонимание и развитие наших стран»

Ольга Голодец отметила, что праздник открывается символично: главная сцена церемонии открытия отдана детям. В составе сводного детского хора Российской Федерации и стран участниц Ганзейского союза на главной сцене в Псковском кремле выступили более 800 юных исполнителей. Это почти 700 ребят из 58 регионов России, а также зарубежный сводный хор: исполнители из городов Глузберг (Германия), Полоцк (Белоруссия), Нарва (Эстония) и Цесис (Латвия). Хор исполнил произведения мировой и русской классики, фольклорные композиции в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра (дирижер — Заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко).

Гостей праздника поприветствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, президент Международного Ганзейского союза Нового времени, мэр города Любек (Германия) Ян Линденау и президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. Он также открыл девятые Русские Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове одновременно с международными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Указом президента России Владимира Путина в 2014 году им придан федеральный статус. На праздник в Псков приехали делегации из 88 городов Ганзейского союза.

Напомним, Ганзейский союз Нового времени сейчас является крупнейшим общественным объединением в Европе. Ежегодно в один из городов союза становится столицей главного ганзейского праздника — Ганзейских дней, очередь на проведение которых расписана на много лет вперёд. После Пскова в 2020 году международную Ганзу примет город Брилон (Германия).