Симферополь, , 17:05 — REGNUM

В Симферополе после сноса металлических гаражей во дворах многоквартирных домов в конце 2018 года местные власти не убрали оставшийся вокруг мусор. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook сообщил общественник Дмитрий Финашкин.

«К нам обратились жители ул. Ларионова, у которых возникли проблемы с безопасным, комфортным проживанием в городе после сноса металлических гаражей в конце 2018 года. Администрация Симферополя силами департамента городского хозяйства гаражи снесла, а вот ремонтные ямы не закопала, фундаменты не демонтировала, строительный мусор оставила на придомовых территориях у подъездов домов», — отметил общественник.

По его словам, люди, выходя из подъездов своих домов, боятся упасть в глубокую бетонную ремонтную яму, споткнуться о фундамент, а также ежедневно смотрят на свалки строительного и бытового мусора, скопившегося в них.

«О безопасных прогулках детей во дворе и речи быть не может. Мы неоднократно поднимали вопрос на встречах с руководством города по данной проблеме», — добавил Финашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Симферополе приступил к сносу незаконных гаражей и шлагбаумов. всего было запланировано снести более 600 конструкций — шлагбаумов, нестационарных торговых объектов и металлических гаражей.