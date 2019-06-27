Париж, , 17:13 — REGNUM

Глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж рассказал о своём отношении к запретам в видеоиграх. Разработчик сравнил игры с литературой и кинематографом и заявил, что в них не должно быть никаких ограничений, сообщает портал Gamereactor 27 июня.

Кейдж считает, что современные видеоигры — это «среда, подобная кинематографу, телевидению и литературе». По мнению разработчика, с их помощью можно говорить на любые темы.

Дэвид Кейдж. «Вы должны делать это талантливо и с чувством, но нет такой темы, которую нельзя затронуть в игре».

Дэвид Кейдж также признал, что его последняя игра Detroit: Become Human затрагивает многие спорные темы. Создать такой масштабный проект и получить положительные отзывы от игроков и критиков помог опыт разработчиков — Quantic Dream создают игры в условном жанре «интерактивное кино» уже 22 года.

Напомним, Quantic Dream — это французская студия по разработке видеоигр, расположенная в Париже. Разработчики студии известны созданием игровых проектов, находящихся на границе формата классических видеоигр и полноценных фильмов. В каждом из таких проектов игроки принимают важные сюжетные решения, много общаются с другими персонажами при помощи разветвлённых диалоговых окон и при этом совершают мало действий, по сравнению с другими играми (передвижение, стрельба и т.п.).