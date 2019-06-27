Махачкала, , 16:55 — REGNUM

Социально-ориентированный спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» начал свою работу в Карабудахкентском районе Дагестана. В учреждении будут проходить летний курс реабилитации дети с ДЦП и синдромом аутизма, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Проект реализуется за счёт гранта в размере 385 тысяч рублей, который был выделен некоммерческой организации минтрудом Дагестана. На эти средства в комплексе созданы условия для анималотерапии (лечение животными), иппотерапии (лечение верховой ездой), арт-терапии (терапия искусством и творчеством), а также для упражнений сенсорной интеграции. Кроме того, здесь установлены реабилитационные тренажёры.

Проживание и питание на весь десятидневный период прохождения реабилитации бесплатное не только для особенных детей, но и их родителей. На открытие летнего сезона приехали 20 детей-инвалидов из Дагестана и двое ребят из Калмыкии.

«По словам родителей, после первого же курса реабилитации у их детей улучшается настроение и наблюдается положительная динамика общего состояния», — рассказали в министерстве.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что отдохнуть в летних лагерях Дагестана в 2019 смогут более 17 тысяч детей и подростков. Республиканской казне это обойдётся в 227 млн рублей. Кроме того, за счёт средств из федерального бюджета ещё 455 дагестанских детей получат возможность посетить всероссийские детские центры в Крыму и Краснодарском крае.