Лондон, , 16:41 — REGNUM

Сразу в нескольких помещениях парламента Британии обнаружены следы кокаина, сообщает 27 июня интернет-портал Vice.

По информации портала, сотрудник которого проверил девять помещений парламента при помощи салфеток, реагирующих на кокаин изменением цвета, наибольшее количество остатков кокаина было найдено в туалете возле бара, куда могут входить только депутаты парламента, официальные гости, высокопоставленные должностные лица и официальные представители аккредитованных СМИ.

Кроме того, сообщается, что были обследованы девять помещений, и в четырёх из них были найдены следы наркотиков. Чаще всего остатки кокаина обнаруживались в туалетах, которыми пользуются депутаты.

Портал особо подчёркивает, что в ватерклозете возле офиса главного кандидата на пост британского премьер-министра Бориса Джонсона кокаин обнаружить не удалось.

Напомним, британские политики периодически признаются в употреблении наркотиков, но заявляют, что пробовали их только в юности.