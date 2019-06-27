Воронеж, , 16:37 — REGNUM

В Воронеже школу в микрорайоне Микропроцессор начнут строить в 2021 году. Как сообщил ИА REGNUM воронежский активист Иван Гулин, такую информацию местные жители получили из департамента образования Воронежской области.

По мнению жителей микрорайона, им удалось добиться от властей внимания к своей проблеме благодаря «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом чиновники совсем недавно заявляли, что строительство школы не планируется в обозримом будущем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители воронежского микрорайона Процессор записали обращение на «прямую линию» с президентом, заявив, что с 2014 года им обещали построить школу, но в итоге отложили её строительство минимум до 2028 года.

В числе жалоб на массовую жилищную застройку без строительства инфраструктуры, которые были направлены из других регионов РФ, проблема воронежцев была озвучена на «прямой линии».